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Крылова Аграфена Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крылова Аграфена Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
1142
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
163
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Крылова Дмитрия Васильева [3]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 60об-61
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 163
01 | Крылов Василий Осипов: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Крылова Степанида Михайлова: - / 62 | крестьянка - жена Крылова Василия Осипова [1]
03 | Крылов Дмитрий Васильев: 34 / 38 | крестьянин - сын Крылова Василия Осипова [1]
04 | Крылова Дарья Осипова: - / 30 | крестьянка - жена Крылова Дмитрия Васильева [3]
05 | Крылова Василиса Дмитриева: - / 13 | крестьянка - дочь Крылова Дмитрия Васильева [3]
06 | Крылова Аграфена Дмитриева: - / 3 | крестьянка - дочь Крылова Дмитрия Васильева [3]
07 | Крылов Гавриил Дмитриев: 2 / 6 | крестьянин - сын Крылова Дмитрия Васильева [3]
08 | Крылов Максим Васильев: 27 / 31 | крестьянин - сын Крылова Василия Осипова [1]
09 | Крылова Фекла Яковлева: - / 26 | крестьянка - жена Крылова Максима Васильева [8]
10 | Крылова Аксинья Максимова: - / 3,5 | крестьянка - дочь Крылова Максима Васильева [8]
11 | Крылов Андрей Максимов: 6 / 10 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
12 | Крылов Макар Максимов: 4 / 8 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
13 | Крылов Гурий Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Крылова Максима Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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