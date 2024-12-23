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Ноздрина Феодосия Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ноздрина Феодосия Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1131
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 60об-61
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 162
01 | Ноздрин Григорий Андреев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ноздрина Марфа Никифорова: - / 39 | крестьянка - жена Ноздрина Григория Андреева [1]
03 | Ноздрина Феодосия Григорьева: - / 15 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
04 | Ноздрина Мария Григорьева: - / 13 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
05 | Ноздрина Феодосия Григорьева: - / 7 | крестьянка - дочь Ноздрина Григория Андреева [1]
06 | Ноздрин Осип Григорьев: 21 / 25 | крестьянин - сын Ноздрина Григория Андреева [1]
07 | Ноздрина Прасковья Антонова: - / 32 | крестьянка - жена Ноздрина Осипа Григорьева [6]
08 | Ноздрина Евфимия Осипова: - / 1 | крестьянка - дочь Ноздрина Осипа Григорьева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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