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Корзина Авдотья Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Корзина Авдотья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1128
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Корзина Якова Петрова [2]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 161
01 | Корзин Петр Андреев: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Корзин Яков Петров: 28 / 32 | крестьянин - сын Корзина Петра Андреева [1]
03 | Корзина Екатерина Ефимова: - / 25 | крестьянка - жена Корзина Якова Петрова [2]
04 | Корзина Авдотья Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Корзина Якова Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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