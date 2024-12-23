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Корзин Петр Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Корзин Петр Андреев
Пол
муж
Номер записи
1125
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
161
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 161
01 | Корзин Петр Андреев: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Корзин Яков Петров: 28 / 32 | крестьянин - сын Корзина Петра Андреева [1]
03 | Корзина Екатерина Ефимова: - / 25 | крестьянка - жена Корзина Якова Петрова [2]
04 | Корзина Авдотья Яковлева: - / 3 | крестьянка - дочь Корзина Якова Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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