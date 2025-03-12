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Мокрецов Филипп Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Филипп Степанов
Пол
муж
Номер записи
1122
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
160
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мокрецова Степана Антонова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 160
01 | Мокрецов Степан Антонов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Татьяна Степанова: - / 44 | крестьянка - жена Мокрецова Степана Антонова [1]
03 | Мокрецова Акулина Степанова: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
04 | Мокрецова Дарья Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
05 | Мокрецов Филипп Степанов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
06 | Мокрецов Анисим Степанов: 8 / 12 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
07 | Мокрецова Дарья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Мокрецова Филиппа Степанова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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