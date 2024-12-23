Мокрецова Акулина Степанова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Акулина Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1120
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 160
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 160
01 | Мокрецов Степан Антонов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Татьяна Степанова: - / 44 | крестьянка - жена Мокрецова Степана Антонова [1]
03 | Мокрецова Акулина Степанова: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
04 | Мокрецова Дарья Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
05 | Мокрецов Филипп Степанов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
06 | Мокрецов Анисим Степанов: 8 / 12 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
07 | Мокрецова Дарья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Мокрецова Филиппа Степанова [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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