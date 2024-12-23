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Мокрецова Татьяна Степанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецова Татьяна Степанова
Пол
жен
Номер записи
1119
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
160
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мокрецова Степана Антонова [1]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 160
01 | Мокрецов Степан Антонов: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Татьяна Степанова: - / 44 | крестьянка - жена Мокрецова Степана Антонова [1]
03 | Мокрецова Акулина Степанова: - / 17 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
04 | Мокрецова Дарья Степанова: - / 7 | крестьянка - дочь Мокрецова Степана Антонова [1]
05 | Мокрецов Филипп Степанов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
06 | Мокрецов Анисим Степанов: 8 / 12 | крестьянин - сын Мокрецова Степана Антонова [1]
07 | Мокрецова Дарья Иванова: - / 23 | крестьянка - жена Мокрецова Филиппа Степанова [5]
Комментарий наборщика
Записана как жена Степана Андреева.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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