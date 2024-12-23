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Бубнов Федор Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Федор Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
1117
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Бубнова Прокофия Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
8
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1803
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 159
01 | Бубнов Прокофий Андреев: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Арина Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Бубнова Прокофия Андреева [1]
03 | Бубнов Федор Прокофьев: 8 / - | крестьянин - сын Бубнова Прокофия Андреева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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