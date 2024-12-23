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Бубнов Прокофий Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Прокофий Андреев
Пол
муж
Номер записи
1115
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
159
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 59об-60
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 159
01 | Бубнов Прокофий Андреев: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Арина Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Бубнова Прокофия Андреева [1]
03 | Бубнов Федор Прокофьев: 8 / - | крестьянин - сын Бубнова Прокофия Андреева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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