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Апаринцев Никифор Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Апаринцев Никифор Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1113
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 158
01 | Апаринцев Дмитрий Петров: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Апаринцева Мавра Михайлова: - / 24 | крестьянка - жена Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
03 | Апаринцев Никифор Дмитриев: 2 / 6 | крестьянин - сын Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
04 | Апаринцева Прасковья Федорова: - / 12 | крестьянка - приемная дочь Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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