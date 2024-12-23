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Апаринцев Дмитрий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Апаринцев Дмитрий Петров
Пол
муж
Номер записи
1111
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
158
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 158
01 | Апаринцев Дмитрий Петров: 22 / 26 | крестьянин - глава
02 | Апаринцева Мавра Михайлова: - / 24 | крестьянка - жена Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
03 | Апаринцев Никифор Дмитриев: 2 / 6 | крестьянин - сын Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
04 | Апаринцева Прасковья Федорова: - / 12 | крестьянка - приемная дочь Апаринцева Дмитрия Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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