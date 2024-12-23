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Кашин Платон Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Платон Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1110
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Кашина Григория Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1796
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Кашин Григорий Федоров: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Кашина Дарья Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Кашина Григория Федорова [1]
03 | Кашина Феодосия Григорьева: - / 30 | крестьянка - дочь Кашина Григория Федорова [1]
04 | Кашин Платон Григорьев: 15 / - | крестьянин - сын Кашина Григория Федорова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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