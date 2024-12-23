Кашин Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Григорий Федоров

Кашин Григорий Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Григорий Федоров
Пол
муж
Номер записи
1107
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
157
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
45
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 157
01 | Кашин Григорий Федоров: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Кашина Дарья Григорьева: - / 25 | крестьянка - жена Кашина Григория Федорова [1]
03 | Кашина Феодосия Григорьева: - / 30 | крестьянка - дочь Кашина Григория Федорова [1]
04 | Кашин Платон Григорьев: 15 / - | крестьянин - сын Кашина Григория Федорова [1]
Комментарий наборщика
Вторая жена.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.