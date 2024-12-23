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Черненков Василий Прокофьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черненков Василий Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
1101
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
156
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 156
01 | Черненков Василий Прокофьев: 23 / 27 | крестьянин - глава
02 | Черненкова Арина Семенова: - / 23 | крестьянка - жена Черненкова Василия Прокофьева [1]
03 | Черненкова Марфа Васильева: - / 9 | крестьянка - дочь Черненкова Василия Прокофьева [1]
04 | Черненкова Прасковья Васильева: - / 7 | крестьянка - дочь Черненкова Василия Прокофьева [1]
05 | Черненкова Матрена Васильева: - / 5 | крестьянка - дочь Черненкова Василия Прокофьева [1]
06 | Черненков Корнила Васильев: - / 2 | крестьянин - сын Черненкова Василия Прокофьева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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