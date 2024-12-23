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Черненкова Мария Афанасьева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черненкова Мария Афанасьева
Пол
жен
Номер записи
1098
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
155
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Черненкова Василия Иванова [2]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 155
01 | Черненков Иван Афанасьев: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Черненков Василий Иванов: 20 / 24 | крестьянин - сын Черненкова Ивана Афанасьева [1]
03 | Черненкова Мария Афанасьева: - / 25 | крестьянка - жена Черненкова Василия Иванова [2]
04 | Черненков Зиновий Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Черненкова Василия Иванова [2]
05 | Черненков Григорий Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Черненкова Василия Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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