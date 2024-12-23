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Черненков Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черненков Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
1097
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
155
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Черненкова Ивана Афанасьева [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 58об-59
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 155
01 | Черненков Иван Афанасьев: 60 / 64 | крестьянин - глава
02 | Черненков Василий Иванов: 20 / 24 | крестьянин - сын Черненкова Ивана Афанасьева [1]
03 | Черненкова Мария Афанасьева: - / 25 | крестьянка - жена Черненкова Василия Иванова [2]
04 | Черненков Зиновий Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Черненкова Василия Иванова [2]
05 | Черненков Григорий Васильев: - / 1 | крестьянин - сын Черненкова Василия Иванова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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