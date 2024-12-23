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Рогов Филипп Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рогов Филипп Степанов
Пол
муж
Номер записи
1093
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
154
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Рогова Степана Михайлова [2]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 57об-58
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 154
01 | Рогов Михаил Григорьев: 72 / 76 | крестьянин - глава
02 | Рогов Степан Михайлов: 47 / 51 | крестьянин - сын Рогова Михаила Григорьева [1]
03 | Рогова Аксинья Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Рогова Степана Михайлова [2]
04 | Рогов Николай Степанов: 28 / 32 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
05 | Рогова Акулина Андреева: - / 29 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [4]
06 | Рогова Надежда Николаева: - / 11 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [4]
07 | Рогов Дмитрий Николаев: - / 2,5 | крестьянин - сын Рогова Дмитрия Николаева [4]
08 | Рогов Филипп Степанов: 16 / 20 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
09 | Рогова Татьяна Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Рогова Филиппа Степанова [8]
10 | Рогова Анна Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Рогова Филиппа Степанова [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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