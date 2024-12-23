Рогова Надежда Николаева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рогова Надежда Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1091
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 154
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Рогова Николая Степанова [4]
- Возраст по текущей РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 57об-58
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 154
01 | Рогов Михаил Григорьев: 72 / 76 | крестьянин - глава
02 | Рогов Степан Михайлов: 47 / 51 | крестьянин - сын Рогова Михаила Григорьева [1]
03 | Рогова Аксинья Иванова: - / 50 | крестьянка - жена Рогова Степана Михайлова [2]
04 | Рогов Николай Степанов: 28 / 32 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
05 | Рогова Акулина Андреева: - / 29 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [4]
06 | Рогова Надежда Николаева: - / 11 | крестьянка - жена Рогова Николая Степанова [4]
07 | Рогов Дмитрий Николаев: - / 2,5 | крестьянин - сын Рогова Дмитрия Николаева [4]
08 | Рогов Филипп Степанов: 16 / 20 | крестьянин - сын Рогова Степана Михайлова [2]
09 | Рогова Татьяна Егорова: - / 20 | крестьянка - жена Рогова Филиппа Степанова [8]
10 | Рогова Анна Филиппова: - / 1 | крестьянка - дочь Рогова Филиппа Степанова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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