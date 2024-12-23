Муртаева Матрена Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуртаева Матрена Николаева

Муртаева Матрена Николаева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаева Матрена Николаева
Пол
жен
Номер записи
1082
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 57об-58
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 153
01 | Муртаев Николай Алексеев: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Феодосия Семенова: - / 60 | крестьянка - мать Муртаева Николая Алексеева [1]
03 | Муртаева Матрена Федотова: - / 36 | крестьянка - жена Муртаева Николая Алексеева [1]
04 | Муртаева Матрена Николаева: - / 6 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
05 | Муртаева Матрена Николаева: - / 1 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
06 | Муртаев Захар Алексеев: 28 / - | крестьянин - брат Муртаева Николая Алексеева [1]
07 | Муртаева Прасковья Захарова: - / 4 | крестьянка - дочь Муртаева Захара Алексеева [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.