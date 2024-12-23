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Муртаев Николай Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Николай Алексеев
Пол
муж
Номер записи
1079
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
153
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 57об-58
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 153
01 | Муртаев Николай Алексеев: 37 / 41 | крестьянин - глава
02 | Муртаева Феодосия Семенова: - / 60 | крестьянка - мать Муртаева Николая Алексеева [1]
03 | Муртаева Матрена Федотова: - / 36 | крестьянка - жена Муртаева Николая Алексеева [1]
04 | Муртаева Матрена Николаева: - / 6 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
05 | Муртаева Матрена Николаева: - / 1 | крестьянка - дочь Муртаева Николая Алексеева [1]
06 | Муртаев Захар Алексеев: 28 / - | крестьянин - брат Муртаева Николая Алексеева [1]
07 | Муртаева Прасковья Захарова: - / 4 | крестьянка - дочь Муртаева Захара Алексеева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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