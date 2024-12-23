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Бубнова Прасковья Парфенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнова Прасковья Парфенова
Пол
жен
Номер записи
1078
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Бубнова Парфена Андреева [6]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 56об-57
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 152
01 | Бубнов Андрей Тихонов: 73 / 77 | крестьянин - глава
02 | Бубнов Петр Андреев: 28 / 32 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
03 | Бубнова Агафья Алексеева: - / 29 | крестьянка - жена Бубнова Петра Андреева [2]
04 | Бубнова Матрена Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
05 | Бубнова Наталья Петрова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
06 | Бубнов Парфен Андреев: 27 / 31 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
07 | Бубнова Матрена Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Бубнова Парфена Андреева [6]
08 | Бубнова Прасковья Парфенова: - / 1 | крестьянка - жена Бубнова Парфена Андреева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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