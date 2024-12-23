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Бубнов Парфен Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Парфен Андреев
Пол
муж
Номер записи
1076
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
152
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 56об-57
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 152
01 | Бубнов Андрей Тихонов: 73 / 77 | крестьянин - глава
02 | Бубнов Петр Андреев: 28 / 32 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
03 | Бубнова Агафья Алексеева: - / 29 | крестьянка - жена Бубнова Петра Андреева [2]
04 | Бубнова Матрена Петрова: - / 11 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
05 | Бубнова Наталья Петрова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
06 | Бубнов Парфен Андреев: 27 / 31 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
07 | Бубнова Матрена Иванова: - / 25 | крестьянка - жена Бубнова Парфена Андреева [6]
08 | Бубнова Прасковья Парфенова: - / 1 | крестьянка - жена Бубнова Парфена Андреева [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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