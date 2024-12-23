Муртаева Варвара Петрова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муртаева Варвара Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1070
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 151
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- жена Муртаева Ивана Григорьева [13]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 56об-57
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 151
01 | Муртаев Григорий Кузьмин: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Авдотья Васильева: - / 56 | крестьянка - жена Муртаева Григория Кузьмина [1]
03 | Муртаев Афанасий Григорьев: 30 / 34 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
04 | Муртаева Варвара Несторова: - / 30 | крестьянка - жена Муртаева Афанасия Григорьева [3]
05 | Муртаева Устиния Афанасьева: - / 4 | крестьянка - дочь Муртаева Афанасия Григорьева [3]
06 | Муртаев Федот Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Муртаева Афанасия Григорьева [3]
07 | Муртаев Федор Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
08 | Муртаева Татьяна Игнатьева: - / 27 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [7]
09 | Муртаев Семен Федоров: - / 4,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [7]
10 | Муртаев Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
11 | Муртаева Матрена Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Муртаева Василия Григорьева [10]
12 | Муртаева Устиния Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [10]
13 | Муртаев Иван Григорьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
14 | Муртаева Варвара Петрова: - / 18 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [13]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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