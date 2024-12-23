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Муртаев Иван Григорьев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Иван Григорьев
Пол
муж
Номер записи
1069
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
151
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 56об-57
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 151
01 | Муртаев Григорий Кузьмин: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Авдотья Васильева: - / 56 | крестьянка - жена Муртаева Григория Кузьмина [1]
03 | Муртаев Афанасий Григорьев: 30 / 34 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
04 | Муртаева Варвара Несторова: - / 30 | крестьянка - жена Муртаева Афанасия Григорьева [3]
05 | Муртаева Устиния Афанасьева: - / 4 | крестьянка - дочь Муртаева Афанасия Григорьева [3]
06 | Муртаев Федот Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Муртаева Афанасия Григорьева [3]
07 | Муртаев Федор Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
08 | Муртаева Татьяна Игнатьева: - / 27 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [7]
09 | Муртаев Семен Федоров: - / 4,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [7]
10 | Муртаев Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
11 | Муртаева Матрена Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Муртаева Василия Григорьева [10]
12 | Муртаева Устиния Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [10]
13 | Муртаев Иван Григорьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
14 | Муртаева Варвара Петрова: - / 18 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [13]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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