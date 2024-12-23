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Муртаев Григорий Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Григорий Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
1057
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
151
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 56об-57
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 151
01 | Муртаев Григорий Кузьмин: 53 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Авдотья Васильева: - / 56 | крестьянка - жена Муртаева Григория Кузьмина [1]
03 | Муртаев Афанасий Григорьев: 30 / 34 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
04 | Муртаева Варвара Несторова: - / 30 | крестьянка - жена Муртаева Афанасия Григорьева [3]
05 | Муртаева Устиния Афанасьева: - / 4 | крестьянка - дочь Муртаева Афанасия Григорьева [3]
06 | Муртаев Федот Афанасьев: - / 2,5 | крестьянин - сын Муртаева Афанасия Григорьева [3]
07 | Муртаев Федор Григорьев: 24 / 28 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
08 | Муртаева Татьяна Игнатьева: - / 27 | крестьянка - жена Муртаева Федора Григорьева [7]
09 | Муртаев Семен Федоров: - / 4,5 | крестьянин - сын Муртаева Федора Григорьева [7]
10 | Муртаев Василий Григорьев: 15 / 19 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
11 | Муртаева Матрена Иванова: - / 20 | крестьянка - жена Муртаева Василия Григорьева [10]
12 | Муртаева Устиния Васильева: - / 3 | крестьянка - дочь Муртаева Василия Григорьева [10]
13 | Муртаев Иван Григорьев: 14 / 18 | крестьянин - сын Муртаева Григория Кузьмина [2]
14 | Муртаева Варвара Петрова: - / 18 | крестьянка - жена Муртаева Ивана Григорьева [13]
Комментарий наборщика
В документе записан под именем Гурьян, однако его дети в этой ревизии и в ревизии 1834 г. записаны с отчеством Григорьев. Также и жена его в текущей ревизии записана как "жена Григория Кузьмина".
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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