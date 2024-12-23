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Фомочкин Миней Евдокимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Миней Евдокимов
Пол
муж
Номер записи
1053
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 55об-56
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 150
01 | Фомочкин Павел Петров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Варвара Филиппова: - / 62 | крестьянка - мать Фомочкина Павла Петрова [1]
03 | Фомочкин Евдоким Петров: 28 / 32 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
04 | Фомочкина Пелагея Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Фомочкина Евдокима Петрова [3]
05 | Фомочкина Авдотья Евдокимова: - / 5 | крестьянка - дочь Фомочкина Евдокима Петрова [3]
06 | Фомочкин Фома Евдокимов: 7 / 11 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
07 | Фомочкин Нестор Евдокимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
08 | Фомочкин Миней Евдокимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
09 | Фомочкин Никанор Петров: 20 / 24 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
10 | Фомочкина Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Фомочкина Никанора Петрова [9]
11 | Фомочкина Федора Никанорова: - / 1 | крестьянка - дочь Фомочкина Никанора Петрова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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