Фомочкин Нестор Евдокимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фомочкин Нестор Евдокимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1052
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 150
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 3
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 55об-56
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 150
01 | Фомочкин Павел Петров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Варвара Филиппова: - / 62 | крестьянка - мать Фомочкина Павла Петрова [1]
03 | Фомочкин Евдоким Петров: 28 / 32 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
04 | Фомочкина Пелагея Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Фомочкина Евдокима Петрова [3]
05 | Фомочкина Авдотья Евдокимова: - / 5 | крестьянка - дочь Фомочкина Евдокима Петрова [3]
06 | Фомочкин Фома Евдокимов: 7 / 11 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
07 | Фомочкин Нестор Евдокимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
08 | Фомочкин Миней Евдокимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
09 | Фомочкин Никанор Петров: 20 / 24 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
10 | Фомочкина Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Фомочкина Никанора Петрова [9]
11 | Фомочкина Федора Никанорова: - / 1 | крестьянка - дочь Фомочкина Никанора Петрова [9]
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