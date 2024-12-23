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Фомочкин Павел Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Павел Петров
Пол
муж
Номер записи
1046
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
150
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 55об-56
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 150
01 | Фомочкин Павел Петров: 31 / 35 | крестьянин - глава
02 | Фомочкина Варвара Филиппова: - / 62 | крестьянка - мать Фомочкина Павла Петрова [1]
03 | Фомочкин Евдоким Петров: 28 / 32 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
04 | Фомочкина Пелагея Васильева: - / 34 | крестьянка - жена Фомочкина Евдокима Петрова [3]
05 | Фомочкина Авдотья Евдокимова: - / 5 | крестьянка - дочь Фомочкина Евдокима Петрова [3]
06 | Фомочкин Фома Евдокимов: 7 / 11 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
07 | Фомочкин Нестор Евдокимов: 3 / 7 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
08 | Фомочкин Миней Евдокимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Фомочкина Евдокима Петрова [3]
09 | Фомочкин Никанор Петров: 20 / 24 | крестьянин - брат Фомочкина Павла Петрова [1]
10 | Фомочкина Прасковья Тимофеева: - / 22 | крестьянка - жена Фомочкина Никанора Петрова [9]
11 | Фомочкина Федора Никанорова: - / 1 | крестьянка - дочь Фомочкина Никанора Петрова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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