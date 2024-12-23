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Железняков Мирон Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Мирон Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1043
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Железнякова Осипа Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
21
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 55об-56
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 149
01 | Железняков Осип Петров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Прасковья Алексеева: - / 52 | крестьянка - жена Железнякова Осипа Петрова [1]
03 | Железняков Мирон Михайлов: 21 / - | крестьянин - зять Железнякова Осипа Петрова [1]
04 | Железняков Харитон Миронов: - / 2 | крестьянин - сын Железнякова Мирона Михайлова [3]
05 | Железнякова Анастасия Васильева: - / 12 | крестьянка - внучка Железнякова Осипа Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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