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Железняков Осип Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Осип Петров
Пол
муж
Номер записи
1041
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 55об-56
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 149
01 | Железняков Осип Петров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Прасковья Алексеева: - / 52 | крестьянка - жена Железнякова Осипа Петрова [1]
03 | Железняков Мирон Михайлов: 21 / - | крестьянин - зять Железнякова Осипа Петрова [1]
04 | Железняков Харитон Миронов: - / 2 | крестьянин - сын Железнякова Мирона Михайлова [3]
05 | Железнякова Анастасия Васильева: - / 12 | крестьянка - внучка Железнякова Осипа Петрова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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