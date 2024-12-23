Мокрецова Анастасия Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Анастасия Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1029
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 148
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Мокрецова Андрея Антонова [1]
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 54об-55
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 148
01 | Мокрецов Андрей Антонов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анастасия Иванова: - / 56 | крестьянка - жена Мокрецова Андрея Антонова [1]
03 | Мокрецов Федор Андреев: 33 / 37 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
04 | Мокрецова Устиния Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Мокрецова Федора Андреева [3]
05 | Мокрецова Марина Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Мокрецова Федора Андреева [3]
06 | Мокрецова Степанида Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Федора Андреева [3]
07 | Мокрецов Михаил Федоров: 7 / 10 | крестьянин - сын Мокрецова Федора Андреева [3]
08 | Мокрецов Матвей Андреев: 24 / 28 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
09 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 26 | крестьянка - жена Мокрецова Матвея Андреева [8]
10 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 4 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [8]
11 | Мокрецов Семен Андреев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
12 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [11]
13 | Мокрецова Мария Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Семена Андреева [11]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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