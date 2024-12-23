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Мокрецов Андрей Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Андрей Антонов
Пол
муж
Номер записи
1028
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
148
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1756
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 54об-55
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 148
01 | Мокрецов Андрей Антонов: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Мокрецова Анастасия Иванова: - / 56 | крестьянка - жена Мокрецова Андрея Антонова [1]
03 | Мокрецов Федор Андреев: 33 / 37 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
04 | Мокрецова Устиния Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Мокрецова Федора Андреева [3]
05 | Мокрецова Марина Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Мокрецова Федора Андреева [3]
06 | Мокрецова Степанида Федорова: - / 3 | крестьянка - дочь Мокрецова Федора Андреева [3]
07 | Мокрецов Михаил Федоров: 7 / 10 | крестьянин - сын Мокрецова Федора Андреева [3]
08 | Мокрецов Матвей Андреев: 24 / 28 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
09 | Мокрецова Анна Леонтьева: - / 26 | крестьянка - жена Мокрецова Матвея Андреева [8]
10 | Мокрецова Екатерина Матвеева: - / 4 | крестьянка - дочь Мокрецова Матвея Андреева [8]
11 | Мокрецов Семен Андреев: 17 / 21 | крестьянин - сын Мокрецова Андрея Антонова [1]
12 | Мокрецова Агафья Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Мокрецова Семена Андреева [11]
13 | Мокрецова Мария Семенова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Семена Андреева [11]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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