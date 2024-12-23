Ранзина Варвара Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ранзина Варвара Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1027
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 147
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Ранзина Андрея Ильина [8]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 54об-55
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 147
01 | Ранзин Павел Иванов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Ранзина Марфа Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Ранзина Павла Иванова [1]
03 | Ранзина Василиса Павлова: - / 18 | крестьянка - дочь Ранзина Павла Иванова [1]
04 | Ранзин Иван Павлов: 13 / 17 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
05 | Ранзина Екатерина Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Ранзина Ивана Павлова [4]
06 | Ранзин Филимон Павлов: 9 / 13 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
07 | Ранзин Еремей Павлов: 0 / 4 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
08 | Ранзин Андрей Ильин: 44 / - | крестьянин - двоюродный брат Ранзина Павла Иванова [1]
09 | Ранзина Варвара Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Ранзина Андрея Ильина [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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