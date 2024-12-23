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Ранзин Павел Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ранзин Павел Иванов
Пол
муж
Номер записи
1019
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
147
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 54об-55
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 147
01 | Ранзин Павел Иванов: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Ранзина Марфа Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Ранзина Павла Иванова [1]
03 | Ранзина Василиса Павлова: - / 18 | крестьянка - дочь Ранзина Павла Иванова [1]
04 | Ранзин Иван Павлов: 13 / 17 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
05 | Ранзина Екатерина Андреева: - / 20 | крестьянка - жена Ранзина Ивана Павлова [4]
06 | Ранзин Филимон Павлов: 9 / 13 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
07 | Ранзин Еремей Павлов: 0 / 4 | крестьянин - сын Ранзина Павла Иванова [1]
08 | Ранзин Андрей Ильин: 44 / - | крестьянин - двоюродный брат Ранзина Павла Иванова [1]
09 | Ранзина Варвара Иванова: - / 39 | крестьянка - жена Ранзина Андрея Ильина [8]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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