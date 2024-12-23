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Куксин Митрофан Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Куксин Митрофан Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
1018
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
146
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
пасынок Куксина Пимена Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 53об-54
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 146
01 | Куксин Пимен Иванов: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Куксина Акулина Иванова: - / 35 | крестьянка - жена Куксина Пимена Иванова [1]
03 | Куксин Клементий Тимофеев: 7 / 11 | крестьянин - пасынок Куксина Пимена Иванова [1]
04 | Куксин Митрофан Тимофеев: 3 / 7 | крестьянин - пасынок Куксина Пимена Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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