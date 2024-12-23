Терещенкова Дарья Федотова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Терещенкова Дарья Федотова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1011
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 145
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Терещенкова Прокофия Артемьева [5]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 53об-54
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Терещенков Иван Иванов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Терещенков Алексей Иванов: 30 / 34 | крестьянин - сын Терещенкова Ивана Иванова [1]
03 | Терещенкова Мелания Тимофеева: - / 30 | крестьянка - жена Терещенкова Алексея Иванова [2]
04 | Терещенков Даниил Алексеев: 1 / - | крестьянин - сын Терещенкова Алексея Иванова [2]
05 | Терещенков Прокофий Артемьев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
06 | Терещенкова Дарья Федотова: - / 27 | крестьянка - жена Терещенкова Прокофия Артемьева [5]
07 | Терещенков Николай Прокофьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [5]
08 | Терещенков Емельян Артемьев: 22 / 26 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
09 | Терещенкова Мария Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Терещенкова Емельяна Артемьева [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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