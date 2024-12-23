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Терещенков Алексей Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Терещенков Алексей Иванов
Пол
муж
Номер записи
1007
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
145
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Терещенкова Ивана Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 53об-54
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 145
01 | Терещенков Иван Иванов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Терещенков Алексей Иванов: 30 / 34 | крестьянин - сын Терещенкова Ивана Иванова [1]
03 | Терещенкова Мелания Тимофеева: - / 30 | крестьянка - жена Терещенкова Алексея Иванова [2]
04 | Терещенков Даниил Алексеев: 1 / - | крестьянин - сын Терещенкова Алексея Иванова [2]
05 | Терещенков Прокофий Артемьев: 26 / 30 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
06 | Терещенкова Дарья Федотова: - / 27 | крестьянка - жена Терещенкова Прокофия Артемьева [5]
07 | Терещенков Николай Прокофьев: - / 0,5 | крестьянин - сын Терещенкова Прокофия Артемьева [5]
08 | Терещенков Емельян Артемьев: 22 / 26 | крестьянин - племянник Терещенкова Ивана Иванова [1]
09 | Терещенкова Мария Васильева: - / 22 | крестьянка - жена Терещенкова Емельяна Артемьева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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