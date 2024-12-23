Черкасова Екатерина Захарова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Черкасова Екатерина Захарова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1005
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 144
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Черкасова Захара Михайлова [8]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 52об-53
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 144
01 | Черкасов Федор Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Черкасова Дарья Петрова: - / 44 | крестьянка - жена Черкасова Федора Михайлова [1]
03 | Черкасова Пелагея Федорова: - / 13 | крестьянка - дочь Черкасова Федора Михайлова [1]
04 | Черкасов Ефим Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
05 | Черкасова Евфимия Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Черкасова Ефима Федорова [4]
06 | Черкасова Ульяна Ефимова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [4]
07 | Черкасов Куприян Федоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
08 | Черкасов Захар Михайлов: 32 / 36 | крестьянин - брат Черкасова Федора Михайлова [1]
09 | Черкасова Евфимия Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Черкасова Захара Михайлова [8]
10 | Черкасова Екатерина Захарова: - / 6 | крестьянка - дочь Черкасова Захара Михайлова [8]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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