Черкасов Захар Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Захар Михайлов

Черкасов Захар Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Черкасов Захар Михайлов
Пол
муж
Номер записи
1003
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
144
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат Черкасова Федора Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
32
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 52об-53
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 144
01 | Черкасов Федор Михайлов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Черкасова Дарья Петрова: - / 44 | крестьянка - жена Черкасова Федора Михайлова [1]
03 | Черкасова Пелагея Федорова: - / 13 | крестьянка - дочь Черкасова Федора Михайлова [1]
04 | Черкасов Ефим Федоров: 15 / 19 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
05 | Черкасова Евфимия Никитина: - / 20 | крестьянка - жена Черкасова Ефима Федорова [4]
06 | Черкасова Ульяна Ефимова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Черкасова Ефима Федорова [4]
07 | Черкасов Куприян Федоров: 13 / 17 | крестьянин - сын Черкасова Федора Михайлова [1]
08 | Черкасов Захар Михайлов: 32 / 36 | крестьянин - брат Черкасова Федора Михайлова [1]
09 | Черкасова Евфимия Петрова: - / 34 | крестьянка - жена Черкасова Захара Михайлова [8]
10 | Черкасова Екатерина Захарова: - / 6 | крестьянка - дочь Черкасова Захара Михайлова [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.