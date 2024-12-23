Куксин Тимофей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуксин Тимофей Никифоров

Куксин Тимофей Никифоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Куксин Тимофей Никифоров
Пол
муж
Номер записи
993
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
143
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 52об-53
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 143
01 | Куксин Тимофей Никифоров: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Куксина Татьяна Иванова: - / 30 | крестьянка - жена Куксина Тимофея Никифорова [1]
03 | Куксина Аксинья Алексеева: - / 8 | крестьянка - падчерица Куксина Тимофея Никифорова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.