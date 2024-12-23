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Ковалев Яков Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Яков Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
991
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
142
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
внук Ковалева Ивана Андреева [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 52об-53
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 142
01 | Ковалев Иван Андреев: 64 / 68 | крестьянин - глава
02 | Ковалев Яков Тимофеев: 15 / 19 | крестьянин - внук Ковалева Ивана Андреева [1]
03 | Ковалева Анисья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Ковалева Якова Тимофеева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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