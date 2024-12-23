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Ковалева Анна Данилова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалева Анна Данилова
Пол
жен
Номер записи
986
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ковалева Данилы Ильина [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 51об-52
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 141
01 | Ковалев Даниил Ильин: 38 / 42 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Киреева: - / 39 | крестьянка - жена Ковалева Данилы Ильина [1]
03 | Ковалев Кузьма Данилов: 4 / 8 | крестьянин - сын Ковалева Данилы Ильина [1]
04 | Ковалева Анна Данилова: - / 14 | крестьянка - дочь Ковалева Данилы Ильина [1]
05 | Ковалева Фекла Яковлева: - / 30 | крестьянка - сноха Ковалева Данилы Ильина [1]
06 | Ковалева Аграфена: - / 10 | крестьянка - племянница Ковалева Данилы Ильина [1]
07 | Ковалева Матрена: - / 8 | крестьянка - племянница Ковалева Данилы Ильина [1]
Дополнительная информация в записи
Дочь от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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