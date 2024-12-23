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Ковалев Даниил Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Даниил Ильин
Пол
муж
Номер записи
983
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
141
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 51об-52
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 141
01 | Ковалев Даниил Ильин: 38 / 42 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Анна Киреева: - / 39 | крестьянка - жена Ковалева Данилы Ильина [1]
03 | Ковалев Кузьма Данилов: 4 / 8 | крестьянин - сын Ковалева Данилы Ильина [1]
04 | Ковалева Анна Данилова: - / 14 | крестьянка - дочь Ковалева Данилы Ильина [1]
05 | Ковалева Фекла Яковлева: - / 30 | крестьянка - сноха Ковалева Данилы Ильина [1]
06 | Ковалева Аграфена: - / 10 | крестьянка - племянница Ковалева Данилы Ильина [1]
07 | Ковалева Матрена: - / 8 | крестьянка - племянница Ковалева Данилы Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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