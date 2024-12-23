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Кеняшов Дементий Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Дементий Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
978
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
140
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 51об-52
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 140
01 | Кеняшов Тимофей Яковлев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Анна Федорова: - / 81 | крестьянка - мать Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
03 | Кеняшова Матрена Ларионова: - / 50 | крестьянка - жена Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
04 | Кеняшов Егор Тимофеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
05 | Кеняшова Пелагея Никонова: - / 29 | крестьянка - жена Кеняшова Егора Тимофеева [4]
06 | Кеняшов Митрофан Егоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Кеняшова Егора Тимофеева [4]
07 | Кеняшов Григорий Егоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Кеняшова Егора Тимофеева [4]
08 | Кеняшов Дементий Тимофеев: 21 / 25 | крестьянин - сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
09 | Кеняшова Марфа Ларионова: - / 23 | крестьянка - жена Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
10 | Кеняшов Михаил Дементьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
11 | Кеняшова Прасковья Дементьева: - / 6 | крестьянка - дочь Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
12 | Кеняшова Матрена Яковлева: - / 40 | крестьянка - сестра Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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