Кеняшов Егор Тимофеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кеняшов Егор Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 974
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 140
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 51об-52
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 140
01 | Кеняшов Тимофей Яковлев: 45 / 49 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Анна Федорова: - / 81 | крестьянка - мать Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
03 | Кеняшова Матрена Ларионова: - / 50 | крестьянка - жена Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
04 | Кеняшов Егор Тимофеев: 24 / 28 | крестьянин - сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
05 | Кеняшова Пелагея Никонова: - / 29 | крестьянка - жена Кеняшова Егора Тимофеева [4]
06 | Кеняшов Митрофан Егоров: 2 / 6 | крестьянин - сын Кеняшова Егора Тимофеева [4]
07 | Кеняшов Григорий Егоров: - / 2,5 | крестьянин - сын Кеняшова Егора Тимофеева [4]
08 | Кеняшов Дементий Тимофеев: 21 / 25 | крестьянин - сын Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
09 | Кеняшова Марфа Ларионова: - / 23 | крестьянка - жена Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
10 | Кеняшов Михаил Дементьев: - / 1,5 | крестьянин - сын Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
11 | Кеняшова Прасковья Дементьева: - / 6 | крестьянка - дочь Кеняшова Дементия Тимофеева [8]
12 | Кеняшова Матрена Яковлева: - / 40 | крестьянка - сестра Кеняшова Тимофея Яковлева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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