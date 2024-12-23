Кеняшова Матрена Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеняшова Матрена Митрофанова

Кеняшова Матрена Митрофанова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшова Матрена Митрофанова
Пол
жен
Номер записи
969
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50а об-51
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 139
01 | Кеняшов Митрофан Алексеев: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Василиса Федорова: - / 34 | крестьянка - жена Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
03 | Кеняшов Алексей Митрофанов: 0 / 4 | крестьянин - сын Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
04 | Кеняшова Матрена Митрофанова: - / 10 | крестьянка - дочь Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
05 | Кеняшова Агафья Митрофанова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.