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Кеняшов Митрофан Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Митрофан Алексеев
Пол
муж
Номер записи
966
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
139
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50а об-51
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 139
01 | Кеняшов Митрофан Алексеев: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Василиса Федорова: - / 34 | крестьянка - жена Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
03 | Кеняшов Алексей Митрофанов: 0 / 4 | крестьянин - сын Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
04 | Кеняшова Матрена Митрофанова: - / 10 | крестьянка - дочь Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
05 | Кеняшова Агафья Митрофанова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Митрофана Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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