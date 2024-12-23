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Кеняшова Мелания Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшова Мелания Андреева
Пол
жен
Номер записи
964
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Кеняшова Андрея Ильина [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50а об-51
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 138
01 | Кеняшов Андрей Ильин: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кеняшов Панкрат Ильин: 41 / 45 | крестьянин - брат Кеняшова Андрея Ильина [1]
03 | Кеняшов Игнатий Панкратов: 8 / 12 | крестьянин - сын Кеняшова Панкрата Ильина [2]
04 | Кеняшов Маркел Панкратов: 2 / 6 | крестьянин - сын Кеняшова Панкрата Ильина [2]
05 | Кеняшова Мелания Андреева: - / 7 | крестьянка - дочь Кеняшова Андрея Ильина [1]
06 | Кеняшова Елена Ильина: - / 58 | крестьянка - сестра Кеняшова Андрея Ильина [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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