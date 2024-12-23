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Кеняшов Панкрат Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшов Панкрат Ильин
Пол
муж
Номер записи
961
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
брат Кеняшова Андрея Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50а об-51
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 138
01 | Кеняшов Андрей Ильин: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кеняшов Панкрат Ильин: 41 / 45 | крестьянин - брат Кеняшова Андрея Ильина [1]
03 | Кеняшов Игнатий Панкратов: 8 / 12 | крестьянин - сын Кеняшова Панкрата Ильина [2]
04 | Кеняшов Маркел Панкратов: 2 / 6 | крестьянин - сын Кеняшова Панкрата Ильина [2]
05 | Кеняшова Мелания Андреева: - / 7 | крестьянка - дочь Кеняшова Андрея Ильина [1]
06 | Кеняшова Елена Ильина: - / 58 | крестьянка - сестра Кеняшова Андрея Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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