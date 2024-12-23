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Кеняшова Дарья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кеняшова Дарья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
948
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Кеняшова Корнея Васильева [3]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 50об-50а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 136
01 | Кеняшов Василий Матвеев: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Кеняшова Дарья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Кеняшова Василия Матвеева [1]
03 | Кеняшов Корней Васильев: 32 / 36 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
04 | Кеняшова Дарья Михайлова: - / 36 | крестьянка - жена Кеняшова Корнея Васильева [3]
05 | Кеняшова Анна Корнеева: - / 12 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
06 | Кеняшов Арефий Корнеев: - / 12 | крестьянин - сын Кеняшова Корнея Васильева [3]
07 | Кеняшова Варвара Корнеева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Корнея Васильева [3]
08 | Кеняшов Трофим Васильев: 26 / 30 | крестьянин - сын Кеняшова Василия Матвеева [1]
09 | Кеняшова Евфимия Михайлова: - / 31 | крестьянка - жена Кеняшова Трофима Васильева [8]
10 | Кеняшова Василиса Трофимова: - / 5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
11 | Кеняшова Прасковья Трофимова: - / 3 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
12 | Кеняшова Варвара Трофимова: - / 1,5 | крестьянка - дочь Кеняшова Трофима Васильева [8]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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